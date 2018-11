Juve, il Chelsea fa sul serio per Alex Sandro: pronti 55 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea fa sul serio per Alex Sandro. Secondo The Express, il club di Stamford Bridge sarebbe pronto a offrire alla Juventus, già nel mercato di gennaio, ben 50 milioni di sterline, circa 56 milioni di euro, per il terzino brasiliano. L'accelerata, spiegano i media d'oltremanica, deriverebbe dal timore di eventuali sanzioni per l'inchiesta FIFA legata al tesseramento di calciatori minorenni.