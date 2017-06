Juve, il Chelsea fa sul serio per Bonucci: pronti 55 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea fa sul serio per Leonardo Bonucci, racconta oggi Tuttosport. I Blues nelle prossime ore metteranno sul piatto un'offerta da 55 milioni di euro spinti da Antonio Conte. La volontà del giocatore sembra essere quella di restare a Torino, ma il Chelsea, così come il City, non sembra intenzionato a mollare la presa.