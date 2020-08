Juve, il fallimento di Sarri: piange anche il bilancio. L'eliminazione cambierà anche il mercato

Spazio anche al fallimento di Maurizio Sarri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Non è tanto l'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione a punirlo, quanto la sensazione ormai acclarata di un matrimonio fallito. Anche ieri la squadra non è parsa indemoniata nelle motivazioni. Forse è meglio staccare la spina. Con una precisazione: non è tutta colpa del mister. In tutto questo anche i bilanci piangeranno per i mancati introiti e saranno necessari accorgimenti al piano di volo per le prossime stagioni. Ora andranno calibrate diversamente ambizioni e mercato.