Juve, il mercato che verrà: la base di partenza è formata da 6 intoccabili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale mercato per la Juventus? Prova a spiegarlo questa mattina il quotidiano Tuttosport che parte dai giocatori certi della permanenza (a meno di clamorose ed inattese offerte). Oltre a Paulo Dybala, gli altri sono Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Mehdi Benatia. I possibili sacrificati invece, un po' come successo in passato con Bonucci, Vidal, Pogba e Coman sono Alex Sandro e, a sorpresa, pure Mario Mandzukic. Per il croato molto dipenderà dalla sua volontà: se volesse cercare nuovi stimoli, nuove esperienze, la Juve potrebbe pure accontentarlo.