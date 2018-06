Juve, il punto sul mercato: da Golovin e Dembelé alle uscite

© foto di Ospiti

Aleksandr Golovin sarebbe il potenziale decimo calciatore russo, se comprendiamo pure l'URSS, in Italia. La Juventus ci prova, conferma l'idea tramite il dirigente Giuseppe Marotta ma la forbice con il CSKA Mosca tra domanda e offerta c'è. In attesa di ufficializzare a breve Emre Can, dopo le visite mediche per l'ex Liverpool, la società bianconera si è inserita anche nella corsa a Moussa Dembelé del Tottenham: è sfida a Inter e Napoli. Sempre viva l'idea Matteo Darmian del Manchester United, è diviso tra un futuro da Mourinho e il rinnovo il terzino sinistro Alex Sandro. Il Valencia è in Italia, intanto: contatti in vista per Joao Cancelo, che l'Inter non riscatterà entro fine mese. La Juventus c'è, mentre è il pomeriggio decisivo per il possibile passaggio al Genoa sia di Rolando Mandragora che di Stefano Sturaro. In pillole: il PSV Eindhoven è forte su Moise Kean, l'Eintracht Francoforte su Alberto Cerri. Gonzalo Higuain ha intanto il futuro in stand-by: per la Juventus non è incedibile, l'idea Mauro Icardi dell'Inter per sostituirlo (eventualmente) c'è così come Edinson Cavani del PSG. Però non ci sono ancora offerte per il Pipita, con il Chelsea che deve ancora sbrogliare il rebus panchina per il futuro.