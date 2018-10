Juve, il Ronaldo isolato: CR7 dimentica così le accuse di stupro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

S'è isolato, Cristiano Ronaldo, che nelle ultime due settimane ha chiesto ai suoi uomini di informarlo soltanto quando dovrà deporre circa il presunto stupro del quale lo accuso Kathryn Mayorga, ex modella americana. In queste due settimane l'asso della Juventus non ha voluto informazioni per concentrarsi soltanto sul campo e punta ad essere titolare sia con il Genoa che con il Manchester United. L'ex Real Madrid si reputa innocente A riportarlo è Tuttosport.