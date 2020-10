Juve, in Champions c'è il Barça. Da CR7-Messi a De Ligt-De Jong, che incroci con i blaugrana

Da Torino a Ginevra. Quello di ieri è stato un giovedì diviso in due parti: mattinata al Training Center della Continassa e pomeriggio con la testa sui sorteggi di Champions League in Svizzera. Prove di formazione verso la sfida al Napoli di domenica sera, dove mancherà per squalifica Rabiot, che sarà l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Al rientro, impegno sul campo del Crotone per poi, pochi giorni dopo, tuffarsi sulla Champions League 2020/21 svelata nel tardo pomeriggio di ieri.

SARÀ RONALDO CONTRO MESSI - La sfida che ha caratterizzato l’ultimo decennio del panorama calcistico avrà luogo per la prima volta nei gironi della Champions League: Cristiano Ronaldo ritrova il rivale di sempre Lionel Messi. L’urna di Ginevra ha consegnato un girone europeo con Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros, con il cammino verso gli ottavi di finale che passerà dunque da Spagna, Ucraina e Ungheria. La sfida più affascinante, ça va sans dire, è quella con i catalani allenati da Koeman e nel pieno di una rivoluzione tecnico-dirigenziale. Lo charme della sfida fra i due più luminosi talenti che il calcio mondiale ha potuto osservare nei suoi ultimi anni cattura però sempre l’attenzione come pochi avvenimenti. Sarà la prima volta ai gironi, la quinta in generale in Champions League, l’ultima nel 2011, con due vittorie per l’argentino, due pari e una sola per il 7 della Juventus.

GLI ALTRI INCROCI - Juve-Barça però non è solo la sfida del gotha CR7-Messi. Il rapporto fra i due club si è consolidato negli ultimi mesi grazie anche a diverse operazioni di mercato che hanno coinvolto giovani come Marques e Pereira, ma anche big come Arthur e Pjanic. Due storie diverse, quelle del brasiliano e del bosniaco: il primo sedotto e abbandonato dall'amatissimo club catalano, il secondo che ha dato tanto a Torino ed era arrivato alla naturale chiusura di un ciclo. Incrocio anche fra i due talenti più luccicanti usciti dal vivaio dell’Ajax recentemente ma anche fra due grandi amici, Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong che hanno fatto le fortune, prima sportive e poi economiche, dei lancieri. Anche per loro sarà una serata speciale, così come per l’ex bianconero Neto che con la casacca della Juventus ha collezionato 22 presenze nelle due stagioni piemontesi alle spalle di Buffon. E poteva esserci un altro ex, quel Luis Suarez che avrebbe potuto vivere la sfida con la 9 della Juventus ma le infinite vie del mercato l’hanno portato a Madrid. Ricorda con particolare emozione il Camp Nou anche Rodrigo Bentancur: era il settembre del 2017, aveva 20 anni e l’uruguaiano faceva il suo esordio in Champions League. Ora ci tornerà con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato diverso da quel netto 3-0 che ha dato il via alla sua carriera europea. Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros: Juve, la tua Champions League s’è svelata.