Juve in dominio sterile al Via del Mare: il Lecce resiste, è 0-0 dopo 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Via del Mare di Lecce si conclude 0-0 un primo tempo divertente, ma allo stesso tempo non ricchissimo di occasioni e ancor più povero di interventi dei rispettivi portieri, ne possiamo contare uno a testa di un certo rilievo. Bianconeri che manovrano per quasi la totalità dei 47 minuti del primo tempo, ma raramente pericolosi; bene invece i salentini inizialmente, ben presto però sovrastati dal volume di gioco della squadra di Sarri.

Difese distratte e attacchi evanescenti nei primi minuti, dove si contano almeno cinque occasioni molto importanti, da ambo le parti: la più clamorosa capita sul sinistro di Bernardeschi, che si attarda però al tiro, facendosi rimontare e successivamente murare da Lucioni. Il vantaggio sembra nell'aria e arriverebbe anche, per merito di Higuain, partito però in offside sul suggerimento di Alex Sandro: il VAR ci "pensa" un minuto e poi annulla. Lentamente i ritmi calano e nonostante un dominio in termini di possesso palla e presenza nella metàcampo avversaria, la Juventus fatica sempre di più a creare pericolo dalle parti di Gabriel, bravo però in una occasione a negare il gol a Dybala. Come accaduto martedì, i bianconeri nel primo tempo costruiscono tanto ma concludono poco e concretizzano zero.