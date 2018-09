Juve, in estate rifiutati 30mln per Bentancur. Ora si lavora col Boca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino in edicola scrive di Rodrigo Bentancur, centrocampista classe '97 che non trova spazio alla Juventus ma è uno dei titolarissimi nella Nazionale dell'Uruguay. I bianconeri, che il 20 aprile scorso lo hanno riscattato dal Boca Juniors per circa 14 milioni di euro bonus compresi, in estate hanno rifiutato un’offerta da oltre 30 milioni di euro arrivata dall'Atletico Madrid. La Vecchia Signora è inoltre al lavoro da tempo per convincere il club argentino a rinunciare al 50% dell’eventuale futura rivendita di Bentancur, a fronte di un indennizzo economico.