Juve, in settimana l'arrivo Emre Can per le visite e la firma

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un corteggiamento lungo e dal lieto fine vicino. Anzi, vicinissimo. Con la finale di Champions è terminata l'avventura di Emre Can al Liverpool. Ed è iniziata (per ora solo virtualmente) quella del centrocampista tedesco alla Juventus. Perché il 24enne di origine turca è atteso a Torino a breve, nel giro di un paio di giorni, per sostenere le visite al JMedical e siglare il contratto quinquennale che lo legherà ai bianconeri. Il tutto a conclusione di una trattativa sbocciata la scorsa estate e conclusa, in buona parte, già all'inizio di questa primavera.

ULTIMO REGALO - L'ultimo regalo gli è stato concesso da Klopp che, apprezzandone la voglia di recuperare dall'infortunio alla schiena, ha permesso al giocatore un'ultima presenza in maglia Reds in finale contro il Real Madrid. Accettandone, senza veti, la sua scelta non rinnovare con il Liverpool e di accogliere l'offerta della Vecchia Signora. Squadra a cui il giocatore si aggregherà senza dover pensare al Mondiale russo: il mediano non è stato infatti inserito nella lista di Loew visto il guaio alla schiena che lo tiene lontano dal rettangolo di gioco dallo scorso marzo. Il centrocampista comincerà da subito la sua avventura alla Juve, quindi, con cui partirà per le tournée estiva negli States.