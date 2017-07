Juve, in tre su Sturaro: 18 milioni la richiesta per il cartellino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Stefano Sturaro non è ancora scritto. Il giocatore è finito nel mirino di tante squadre in questa estate di calciomercato, ma secondo TuttoJuve ad oggi restano in piedi solo le piste Fiorentina, Lazio e West Ham. La Juventus valuta il cartellino dell'ex Genoa 18 milioni di euro.