© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È Cristiano Ronaldo a sbloccare la Supercoppa italiana: Juventus avanti sul Milan grazie alla rete del portoghese. 1-0 per i bianconeri, cross di Pjanic dalla trequarti, il portoghese scappa alla difesa del Milan, che non gestisce bene la linea del fuorigioco, e di testa colpisce a due passi da Donnarumma. Non proprio reattivo il giovane portiere nell'occasione, anche se la girata aerea è arrivata da distanza davvero ravvicinata. Qualche attimo per il controllo del VAR, ma la posizione di Ronaldo sul cross è regolare. E la Juventus è in vantaggio con CR7.