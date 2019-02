© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Caccia ai gioielli italiani", titola stamattina Tuttosport parlando del mercato della Juventus. Nella giornata di ieri Fabio Paratici ha incontrato all'Hotel Melia Fenix (lo stesso in cui furono poste le basi per l'affare CR/) Claudio Vigorelli, agente di Niccolò Zaniolo. L'operazione si annuncia complessa per costi (oltre i 50 milioni), concorrenza (ci sono Real Madrid e Chelsea) e scarsissima volontà da parte della Roma di cedere il proprio gioiellino. Oltre a Zaniolo, la Juve continua a seguire con interesse Federico Chiesa della Fiorentina e Sandro Tonali del Brescia.