© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Incontro a Milano tra Fabio Paratici e Jorge Mendes, fa il punto Tuttosport. Sul tavolo, ovviamente, non soltanto Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. Due affari già fatti e che hanno sbloccato un canale: ora la Juve pensa a Ruben Neves, altro gioiello della scuderia Mendes. 21 anni, in forza al Wolverhampton (club inglese satellite della galassia del potente agente), potrebbe rappresentare un rinforzo di lusso considerate le difficoltà numeriche dei bianconeri a centrocampo, anche in prestito.