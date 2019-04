Juve, Kean la tentazione di Allegri ma Mandzukic resta favorito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean la tentazione di Allegri per la gara di domani contro l'Ajax. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella testa del tecnico della Juventus c'è anche l'idea di schierare il classe 2000 dal primo minuto al posto di Mandzukic, anche se il croato è un punto fermo dell'attacco per l'allenatore.

CR7 e Berna intoccabili - Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi sono sicuri di avere una maglia da titolare e non potrebbe essere altrimenti, visto quello che hanno fatto sia nella gara di andata che al ritorno contro l'Atletico Madrid, e tutto sta nel capire come Allegri abbia in mente di preparare la sfida.

Kean spacca partite - Il giovane italiano potrebbe certamente dare la scossa alla Juve a gara in corso e per questo, a oggi, la scelta più probabile è che possa accomodarsi in panchina per poi subentrare, alla ricerca di quello che sarebbe il suo primo gol in Champions League.