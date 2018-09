Juve, Kean trascina l'Under 20: doppietta e standing ovation in Polonia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean raddoppia, questa volta contro la Polonia Under 20. A poco più di un mese dalla triste finale Under 19 con il Portogallo (4-3 ai tempi supplementari nei Mondiali di categoria, anche lì una doppietta di Kean), gli azzurrini trionfano 3-0 nell'esordio al torneo Otto Nazioni. A Lodz, l'Italia guidata da Paolo Nicolato (stesso tecnico della spedizione finlandese dell'Under 19) debutta alla grande contro i padroni di casa dei prossimi campionato del mondo, in scena a maggio.

STANDING OVATION - La prima prima e la terza rete sono dello juventino, rimasto nella rosa bianconera dopo un mercato tutt'altro che scontato; il secondo gol lo sigla Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo, sugli sviluppi di un calcio di punizione a due in area. "Un ragazzo che sa mettersi al servizio della squadra e che non si risparmia mai durante l'arco di tutta la partita" ha detto Nicolato al termine del match parlando del giovane attaccante della Juventus, bravo a guadagnarsi una standing ovation da parte dei 5mila spettatori presenti nell'impianto polacco. Kean continua a dare spettacolo e a essere decisivo lontano da Torino: un'arma in più per Massimiliano Allegri, l'ennesima buona notizia per la capolista.