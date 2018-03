Juve, Khedira tranquillizza i tifosi: "Solo un'uscita precauzionale"

Sami Khedira tranquillizza i tifosi di Juventus e Germania. Via Twitter il centrocampista ha spiegato le ragioni della sua uscita dal campo nel corso dell'amichevole contro la Spagna: "È stata una bella partita contro un avversario tosto. Sappiamo che non è mai facile contro la Spagna. Tra l'altro, non preoccupatevi per me: è stata solo una scelta precauzionale dopo un piccolo indolenzimento. Ma ora tutto bene".

It’s been a good match against a very tough opponent. 💪🏼⚽ We know that it’s never easy against Spain! By the way, don’t worry about my sub: It was only a precautionary measure after I felt a small induration. But now everything is fine again! 👍🏼🇩🇪 #SK6 #DieMannschaft pic.twitter.com/76q3RhdSz7

