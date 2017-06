Juve, l'Academy cresce e conquista gli Stati Uniti

Fonte: Juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus Academy è sempre di più… a stelle e strisce! Sono in arrivo grandi novità, che testimoniano l’espansione sempre più capillare del progetto negli Stati Uniti. Alle attività Year-Round Training che già si svolgono a Miami e New York City, infatti, presto si sommeranno quelle del New Jersey e di New York State. Non solo: se già durante l’ultima stagione si sono svolte ben tredici settimane complessive di Training Camp distribuite tra Texas, Illinois e New York State, Juventus Academy sta per compiere un ulteriore passo in avanti con le attività che si svolgeranno, nel corso di questa estate, per la prima volta anche in Colorado, Massachussets e Ohio. Un’espansione in un mercato sul quale il nostro Club punta tantissimo, che va a braccetto con lo Juventus Summer Tour 2017 by Jeep, che vedrà la prima squadra bianconera in tour nella seconda metà di luglio negli Stati Uniti, impegnata nelle tappe di New York, Miami e Boston, in occasione delle quali saranno coinvolte anche le Juventus Academy sul territorio.