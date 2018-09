Juve, la carica di Agnelli e la forza del gruppo: tutti con Ronaldo

© foto di Imago/Image Sport

In attesa del giudizio del Uefa, che esaminerà l'espulsione di Ronaldo il prossimo 27 settembre, decisa dal tedesco Brich, la Juventus si stringe attorno al suo campionissimo attraverso le parole del presidente bianconero. Andrea Agnelli, infatti, commentando un'immagine iconica quanto virale in cui si vedono Mandzukic, Chiellini, Bonucci e Bernardeschi risollevare di peso CR7 proprio dopo il rosso rimediato per l'episodio in area con il difensore Murillo, ha scritto sul suo profilo ufficiale twitter: "Uno per tutti, tutti per uno".

MOTTO IN LATINO - Il motto dei 'I tre moschettieri' di Dumas, riportato in latino, è la didascalia che accompagna l'immagine chiave della vittoria sofferta e combattuta al Mestalla in Champions League contro il Valencia superato 2-0. In dieci uomini, dopo l'espulsione di CR7: una sanzione probabilmente troppo severa che ha però mostrato tutto il carattere di una squadra, la Juve, una corazzata attrezzata per vincere contro qualunque avversario.