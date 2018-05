Juve, la festa e il futuro: domani incontro tra Allegri e il club

Dal corrispondente a Torino

Sole e pioggia, sorrisi e lacrime. Una giornata di festa e di addi, quella del settimo scudetto consecutivo e dell'ultimo atto di Gianluigi Buffon con la sua Juventus. Oltre 40mila persone, ieri a Torino, per le strade del centro hanno avvolto il pullman bianconero, sospese tra la gioia per il campionato dei record e le lacrime per l'addio al capitano, insieme al saluto a Lichtsteiner e Asamoah. Unico inconveniente, l'incidente in cui è rimasto coinvolto il tir del gruppo ultrà "Tradizione": sei i feriti di cui due più gravi, ma per fortuna fuori pericolo di vita. In serata, poi, la festa fino all'alba della Juventus e del suo staff, alle Ogr di Torino, le Officine Grandi Riparazioni: un'occasione per celebrare una stagione unica e cominciare a programmare il futuro. A partire da domani: giorno fissato per l'incontro tra Massimiliano Allegri e il club per parlare della prossima stagione. "Dovrei incontrare la società lunedì", ha rivelato il tecnico bianconero nella conferenza stampa finale all'Allianz Stadium. "Come sempre - ha spiegato il livornese - per fare una lucida analisi delle cose che sono andate bene e quelle che non hanno funzionato quest'anno, poi passeremo alla valutazione tecnica, giocatore per giocatore. Siamo arrivati a un livello talmente alto che è difficile trovare giocatori per migliorare questa rosa. La qualità non va abbassata e la società sa benissimo quello che serve per l'anno prossimo". Come è consuetudine, in casa Juventus le feste durano poco.