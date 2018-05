Juve, la festa scudetto in città: i dettagli della parata bianconera

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Allianz Stadium al centro di Torino. La sfilata dei campioni d'Italia è pronta ad andare in scena per le strade della città, per festeggiare il settimo scudetto del mito e la quarta Coppa Italia di fila conquistata da Allegri e giocatori. Il tutto dopo la partita contro il Verona, una vera e propria formalità sia per i bianconeri che per i gialloblù (già retrocessi), gara in cui Lichtsteiner, Asamoah e Buffon saluteranno lo Stadium per l'ultima volta. Poi spazio al cerimoniale scudetto, con la consegna della coppa sul rettangolo verde dell'Allianz.

IL PERCORSO DEL BUS - Stesso cammino del 2014, ultima volta del bagno di folla in città: il via allo Stadium con direzione centro, passando per corso Regina Margherita e Giardini Reali. Poi, da Piazza Castello il serpentone proseguirà per via Po e verso Piazza Vittoria Veneto, la parte calda del percorso dove sono attesi migliaia di tifosi bianconeri. Per motivi di ordine pubblico il prefetto della provincia di Torino, Renato Saccone, ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita, il consumo e la detenzione di bevande in bottiglie di vetro e in lattine dalle 15 di domani alle 2 di domenica. Finita la festa per i tifosi, poi, ci sarà quella per gli addetti ai lavori: dirigenti, tecnici e calciatori e con famiglie, che andrà in scena alle Ogr, Officine Grandi Riparazioni: l'ultimo atto di gloria dopo un anno di fatiche e di successi.