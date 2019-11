Juve, la storica qualificazione agli Ottavi di Youth League e il progetto U23

Fonte: inviato a Torino

C’è già un pezzo di storia inciso sulla pergamena di questa stagione in casa Juventus: la qualificazione diretta agli Ottavi di finale di Youth League, con il primo posto nel girone. Missione compiuta, ben oltre le aspettativa, dai ragazzi dell’Under 19 di mister Lamberto Zauli, meritevoli di grande attenzione nel presente e in prospettiva.

Il progetto del club bianconero, infatti, impone un’attenta analisi da parte di tutto il mondo del calcio italiano. Quest’anno, il gruppo messo a disposizione del tecnico – puntellato da un direttore sportivo dedicato alla categoria, Giovanni Manna – è formato principalmente da elementi sotto età, ovvero classe 2002.

Percorso di crescita strettamente legato a quello della Seconda Squadra Under 23, che consente ai classe 2000 (che giocherebbero da fuoriquota in Primavera) di misurarsi già tra i professionisti, in un campionato duro come quello di Serie C. Per inciso, la stessa crescita consentita lo scorso anno ai classe 1999 sta dando ampi benefici all’attuale Nazionale Under 20, che conta sugli elementi juventini con ampio minutaggio in attivo nelle ultime due stagioni.

Tornando alla Juve Primavera, traguardo storico e grande soddisfazione ai piani alti del club: quanto si sta cercando di portare avanti, seppur nella solitudine (in Italia), ha anche un obiettivo futuristico concreto. Come gli altri top club europei, infatti, la Vecchia Signora intende tra qualche anno allestire in prima squadra una rosa di circa sedici campioni di caratura internazionale, e aggregare gli elementi della Seconda Squadra a quel punto di un livello molto più vicino ai giocatori top.

Ambizioso, certamente. Ma realistico. In quanto la stessa politica viene già attuata in altri campionati europei di prim’ordine, su tutti la Spagna di Real Madrid e Barcellona. La presenza in panchina contro l’Atletico di Simone Muratore, centrocampista classe 1998 cresciuto nel vivaio, insomma, non sarebbe altro che un piccolo segnale di una futura gestione basica delle risorse del club.

Ieri, a tal proposito, la Juventus Under 23 ha battuto per 2-0 la Pro Vercelli di Gilardino, proseguendo il suo percorso in Coppa Italia. Crescono, i ragazzi di Pecchia. E scrivono anche loro un pezzo di storia, proprio come gli allievi di Zauli. E Sarri osserva con attenzione, insieme a un gruppo dirigente che lavora da qualche anno silente sul progetto: presto i frutti di un’altra grande innovazione che in Italia vede la Juventus nettamente avanti rispetto a tutte le altre.