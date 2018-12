Juve, le possibili rivali: Atletico e inglesi da evitare. Ajax mina vagante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 a Nyon vi sarà il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale che vedrà Juventus e Roma a rappresentare l’Italia. I bianconeri hanno chiuso il proprio girone al primo posto, nonostante la sconfitta con lo Young Boys, davanti al Manchester United e di conseguenza non potrà pescare nell’urna il club allenato da José Mourinho, oltre che la Roma. Queste le possibili avversarie della squadra di Massimiliano Allegri:

Atletico Madrid - Gli spagnoli hanno chiuso alle spalle del Borussia Dortmund nel Gruppo A solo per differenza reti con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta (in casa dei tedeschi). Quella di Diego Pablo Simeone è una squadra solida, un avversario ostico che sa come andare avanti nelle competizioni internazionali. Non siano d’inganno i sei gol subiti nel girone (quattro solo nell’unica sconfitta contro il Dortmund) perché gli spagnoli hanno il 48% di gare di Champions League chiuse senza subire reti. La stella è ovviamente Antonie Griezmann, quattro gol finora in Europa, col dente avvelenato per la mancata vittoria del Pallone d’Oro.

Tottenham - Avversari dell’Inter nel girone hanno già eliminato una squadra italiana nella competizione. Gli inglesi hanno subito molto nel girone – 10 reti – e non sono stati letali come altre volte in attacco nonostante l’ottimo Harry Kane, quattro reti per lui. Un incrocio già visto l’anno scorso con la Juventus che ebbe la meglio per un soffio sugli inglesi andando a vincere in rimonta a Londra dopo aver pareggiato in casa.

Liverpool - Non solo i londinesi, dall’urna potrebbe uscire anche un’altra squadra inglese come quella allenata da Jurgen Klopp. Finalista l’anno passato, ha eliminato il Napoli nella fase a gironi pur perdendo tutte e tre le gare in trasferta. I Reds sono una squadra da prendere con le molle sia per le qualità individuali, fra cui spicca il trio d’attacco Salah-Firmino-Manè e un Alisson in formato gigante, e per il gioco di grande qualità espresso finora sopratutto in Premier League dove guida la classifica con un punto di vantaggio sul Manchester City.

Schalke 04 - I tedeschi, che in Bundesliga navigano nelle retrovie, accedono agli ottavi di Champions League per la sesta volta di fila, ma non sembrano un ostacolo al livello delle tre precedenti per la Juventus. Arrivati secondi in un girone non irresistibile – Porto, Galatasaray e Lokomotiv Mosca – la squadra della Ruhr non ha una vera e propria stella, ma è un collettivo solido che può far male con più giocatori.

Lione - Staccati nettamente dal Manchester City trionfatore del girone i francesi arrivano agli ottavi con una sola vittoria in sei gare e ben cinque pari. Ma quel successo è arrivato in casa proprio della squadra di Guardiola a testimoniare quanto possa essere imprevedibile la squadra di Bruno Genesio. Fekir e Cornet le stelle della squadra entrambi con tre gol all’attivo in questa Champions League.

Ajax - Gli olandesi nonostante la giovane età – 23 la media della rosa – hanno dato parecchio filo da torcere al Bayern Monaco chiudendo appena due punti dietro e pareggiando entrambi gli scontri diretti. All’Amsterdam Arena hanno mostrato di non arrendersi mai riuscendo a recuperare una gara che sembrava persa all’ultimo secondo. Tadic è l’uomo in più dei Lancieri che in vetrina hanno anche altri talenti purissimi fra cui quel de Ligt che da tempo è nel mirino proprio della Juventus.