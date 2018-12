Juve, le tappe di un nuovo amore: Alex Sandro è blindato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Corteggiamenti illustri. Mal di pancia a lunga scadenza. Alternative prese in considerazione ma sulle quali non si è mai veramente affondato. La storia recente tra la Juventus ed Alex Sandro è ricca di tasselli come quelli appena descritti, che hanno di fatto incrementato il desiderio delle due parti di corteggiarsi senza allontanarsi del tutto, fino a sancire un nuovo matrimonio. La firma apposta dall’ex giocatore del Porto su un nuovo contratto che lo legherà alla Vecchia Signora sino al 2023 è la fine della telenovela, e soprattutto delle speranze delle tante società che osservando con interesse alle frizioni di cui sopra, avevano preso in considerazione la possibilità di riuscire a fare proprio il brasiliano. Il progetto Juve ha avuto la meglio, ancora una volta. Nel futuro di Alex Sandro ci sono il bianco ed il nero.