Juve, lesione al piede per De Sciglio: migliorano Barzagli e Bernardeschi

Cattive notizie per la Juventus riguardo alle condizioni fisiche di Mattia De Sciglio: sospetta lesione alla fascia plantare del piede sinistro per il terzino, uscito anzitempo nella sfida di ieri contro il Real Madrid. Il difensore sarà out sia contro la Sampdoria che contro il Crotone. Le buone notizie arrivano invece da Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi che hanno fatto parte del lavoro con il gruppo. A riportarlo è Sky Sport.