Juve, Lichtsteiner addio. Asamoah può rimanere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre per Barzagli e Chiellini il rinnovo con la Juventus appare praticamente una formalità, lo stesso non si può dire per altri due difensori bianconeri in scadenza: Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah. Per il primo, secondo quanto riportato da Tuttosport, sembra essere giunta al termine l'avventura in bianconero, mentre per il ghanese rimane aperto quale spiraglio in virtù anche degli elogi che lo stesso Massimiliano Allegri ha voluto elargire all'ex Udinese dop la sfida di Champions League contro il Tottenham.