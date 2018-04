Juve, Lichtsteiner: "Complimenti a Dybala. I campioni rispondono così"

Stephan Lichtsteiner, terzino della Juventus, ha affidato al proprio profilo Twitter le impressioni dopo la vittoria contro il Benevento: "Importante vittoria a Benevento. Congratulazioni alla squadra, che ha mostrato grande carattere. Complimenti speciali a Paolo che ha dimostrato ancora una volta che giocatore eccezionale e campione sia! I campioni rispondono così! Avanti così".

Important victory at Benevento. Congratulations to the team who has shown great character. A special congrats to Paolo who has shown once more what and outstanding player and champion he is! This how champions respond!

Keep it up!

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 7 aprile 2018