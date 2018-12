Dal corrispondente a Torino

Tutti in marcia, o quasi. Verso Berna, dove la Juventus si giocherà il primo posto nel girone di Champions, i bianconeri sono in questi istanti sul rettangolo verde per la sessione di allenamento: la buona notizia è legata ad Alex Sandro, regolarmente in campo con i compagni. Alla Continassa assenti Khedira e Benatia: il marocchino ha riportato un'infiammazione al ginocchio e probabilmente sarà costretto a dare forfait contro lo Young Boys. Al termine della seduta, la squadra pranzerà e poi volerà in direzione Svizzera.

LA GIORNATA - La tabella di marchia scandirà la giornata verso le 17.40, momento del walkaround. Alle 18 toccherà poi alle parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Wojciech Szczesny, direttamente dallo Stade de Suisse.