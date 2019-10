Juve-Lokomotiv 2-1, voti ai tecnici - Sarri, scelte flop. Promosso dai cambi

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria in rimonta per la Juventus di Maurizio Sarri coi due gol di Paulo Dybala, decisivo da trequartista e in ombra da seconda punta. Dall'altra parte buona Lokomotiv Mosca con il catenaccio deciso da Yuri Semin spezzato solo dai colpi del campione. Questi i voti dei due tecnici di Tuttomercatoweb.com.

MAURIZIO SARRI 6.5 - Le scelte del primo tempo non lo premiano. Bentancur trequartista è una sorpresa, un azzardo ma non ripagato da una prima frazione ben più che deludente. Così sceglie di mettere dentro i tre tenori, tutti insieme e la Juventus cambia faccia. Dybala trequartista è un'altra cosa, l'area con Higuain è piena e densa e Ronaldo gioca più libero. Vede giusto anche nel sostituire gli spenti Khedira e Matuidi.

Leggi qui le pagelle della Juventus di TMW!

YURI SEMIN 6.5 - Russo d'evidenti e mai svelate e confermate origini italiane. Perché la sua Lokomotiv Mosca ricorda una formazione nostrana d'antan, catenacciara e difensiva. Cinque dietro e guai a spingere, un mediano come Barinov asserragliato solo sulla sua trincea, palla lunga e pedalare in contropiede. Gli va bene solo per 45' ma la Loko si guadagna comunque l'onore delle armi.