Juve, Lozano proposto da Raiola: i bianconeri riflettono sul messicano

Proseguono i rumors sul futuro di Hirving Lozano killer della Germania nell'esordio Mondiale. La punta del Messico e del PSV Eindhoven sarebbe stata proposta alla Juventus, spiega Il Corriere di Torino, da Mino Raiola. 23 anni, la prima valutazione supera i 30 milioni di euro. La Juventus prende tempo, ci sarebbero stati già contatti con Real Madrid e Barcellona ma adesso anche i bianconeri sarebbero in lizza per il messicano, 17 reti e 11 assist nelle sue 29 presenze stagionali in Eredivisie.