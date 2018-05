Juve, mago Mino può riportare Pogba. Ma lo scoglio è l'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mino Raiola al lavoro per riportare Paul Pogba alla Juventus. È quanto afferma Tuttosport, con i bianconeri che sperano nell'ennesimo gioco di prestigio del potente procuratore. I rapporti del francese con il manager del Manchester United Mourinho non sono proprio idilliaci e questo potrebbe favorire la trattativa. Resta da superare lo scoglio dell'ingaggio, perché il centrocampista percepisce uno stipendio di 9 milioni annui. L'altro sogno a centrocampo si chiama Sergej Milinkovic-Savic: il serbo ha un ingaggio molto più basso (1,5 milioni) ma il problema è il prezzo del cartellino. Trattare con Lotito non è semplice, ma la Juventus pensa a un altro colpo alla Higuain, sulla base di circa 90 milioni.