© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Discorso rinnovo per Mario Mandzukic rimandato alla prossima estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante non ha ancora deciso se restare in bianconero o meno al termine della stagione e soltanto quando avrà fatto la sua scelta ci si metterà al tavolo per l'eventuale prolungamento.