Mario Mandzukic non rientra nei piani del Borussia Dortmund. L'attaccante croato è stato a lungo monitorato dal club giallonero ma, come riporta Kicker, gli ultimi contatti risalirebbero a un anno fa. In questo momento, gli obiettivi della società tedesca per il reparto offensivo sarebbero altri. Mandzukic sarebbe comunque sulla lista dei partenti della Juventus: diverse squadre inglesi starebbero pensando all'ex Atletico e Bayern.