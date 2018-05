Juve, Mandzukic vuole restare con Allegri: il croato respinge le offerte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic vuole restare alla Juventus. Vi abbiamo raccontato ieri della maxi-offerta che il Tianjin Quanjian prepara per l'attaccante croato dei bianconeri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, l'ex Bayern Monaco, vista la conferma di Massimiliano Allegri in panchina, non vuole lasciare Torino. Tanta stima fra i due: per un addio servirebbe una mossa chiara della società, per ora Mandzukic sarebbe pronto a rifiutare le offerte dall'estero.