Juve, Marchisio: "Contro l'Atalanta sarà gara dura e da vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso Jtv, il centrocampista Claudio Marchisio è tornato sulla prestazione contro l'Udinese e in vista della gara della Juventus contro l'Atalanta. "Dopo la Champions League le partite sono sempre insidiose: ieri siamo stati bravi, anche se all’inizio abbiamo rischiato qualche ripartenza. Ma poi il match si è incanalato nel modo migliore, e in più abbiamo riconquistato la vetta. L'Atalanta? E' una squadra molto fisica, gioca a uomo e a tutto campo, ha elementi di grande qualità e grazie al loro allenatore sta facendo bene quest’anno, come ha fatto nella scorsa stagione. Quindi, come abbiamo già visto in Coppa Italia, sarà una partita dura. E da vincere", le sue parole.