Juve, Marotta ammette: “Morata, poche chance. Ottimista per Emre Can”

Poco prima di Juventus-Hellas Verona, il dirigente bianconero Beppe Marotta ha parlato dell'affare che potrebbe riportare in bianconero l'attaccante Alvaro Morata, commentando inoltre il potenziale arrivo di Emre Can alla corte di Max Allegri. “Morata? I cavalli che sono scappati sono stati veramente pochi, tutti manifestano un grande affetto verso questa società, questo gruppo di giocatori. Non nascondo che ha ammesso di apprezzare ancora oggi la Juventus, che è stata la sua famiglia professionale, ma credo ci siano pochissime possibilità, per il Chelsea è stata un'operazione pesante dal punto di vista economico. È però sicuramente un talento. Emre Can? Sono sicuramente ottimista da questo punto di vista", ha detto Marotta a Premium Sport.