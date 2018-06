Juve, Marotta bolla il mercato 'fantacalcio': "Icardi una suggestione"

Qualche indicazione e poche certezze. Le parole di Giuseppe Marotta, al netto di legittime strategie comunicative, si limitano a bollare come "fantacalcio" (o quasi) le voci più ardite che accostano grandi nomi alla Juventus. Esattamente come con Pogba, anche per Icardi le chance di un approdo alla Juve sono riconducibili a pure suggestioni, stando a sentire il dirigente juventino: "Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell'Inter. Poi notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma tutto questo rientra nella fantasia, nel fantacalcio e nelle suggestioni" le parole del direttore generale della Juventus a margine della presentazione del libro "La fine del calcio italiano" scritto da Bellinazzo.

PRINCIPIO JUVE - L'ad bianconero, come spesso accade, parlando di giocatori in partenza - Higuain, questa volta - cita il principio che governa le cessione in casa Juventus: "I giocatori sono incedibili fino al momento in cui gli stessi non chiedono di essere ceduti". E sul Pipita, precisa: "Non ci è mai pervenuta da parte sua una richiesta. E, in tal senso, non sono nemmeno arrivate offerte". Per Emre Can, invece, Marotta è ottimista: "I contatti con i suoi rappresentanti sono già avviati e sono a buon punto. Auspichiamo che nel giro di una decina di giorni si possa arrivare alla conclusione dell'operazione".