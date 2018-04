Juve, Marotta: "Oliver non aveva esperienza. Oggi non sarà semplice"

Giuseppe Marotta, dirigente sportivo della Juventus, è intervenuto prima del match contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Questa partita conta più di quella contro il Napoli?

"Allegri ha fatto una dichiarazione perfetta, è una partita ingannevole. Negli ultimi anni siamo abituati a prestazioni difficili su questo tipo di campi. Direi che le difficoltà sono superiori in queste partite rispetto al match contro il Napoli".

In caso di vittoria avrete mezzo scudetto in tasca?

"Quello no, ci sono ancora quindici punti a disposizione. C’è tanto da portare a casa. Ma in caso di vittoria potremmo affrontare il Napoli con maggiore tranquillità".

Vuole rispondere a Ceferin?

"Il Var è uno strumento che non porta alla perfezione, ma sicuramente deve ridurre gli errori. Credo che sia uno strumento che debba aiutare gli arbitri. C’è poca uniformità, è paradossale. È un paradosso che deve essere eliminato. Abbiamo parlato di designazione criticabile, anche perché c’erano due squadre con un ranking molto alto. Secondo noi Oliver non aveva l’esperienza per affrontare questa partita".

Ci state facendo un pensierino su Pogba? E su Morata?

"Io personalmente non credo, ma ci sono delle eccezioni. Pogba e Morata potrebbero essere delle eccezioni, ma hanno delle valutazioni che rappresentano un miraggio per noi. L’operazione Higuain è stato qualcosa di straordinario. Lavoriamo su tanti fronti, ma al momento rimangono un miraggio. Ma non solo loro due, anche su altri".

Quanto siete irritati per la trasferta concessa ai tifosi del Napoli?

"L’irritazione nasce dalla preoccupazione. Nasce dai recenti anni e da cosa è successo. Noi abbiamo fiducia nelle istituzioni, ci hanno assicurato piena efficienza. Noi ci affidiamo a loro. Non è motivo per aprire ulteriore polemica".

È fatta per Darmian?

"Assolutamente no".