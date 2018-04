Juve, Marotta sul ritiro di Buffon: "Nulla di ufficiale. Giusto lo dica lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Premium Sport a margine della sfida contro il Napoli, l'ad bianconero Giuseppe Marotta ha parlato anche del futuro di Gianluigi Buffon, portiere ed icona della Juventus: "Se volesse concludere ci sarebbe da una parte il rammarico, dall'altra il riconoscimento di aver avuto un grande campione. Quello lo si ha quando, andando via, lascia qualcosa di migliore nella società. Lui ha dato tanti valori a questo club e se decidesse così, non potremmo mai scordarci della professionalità e dei valori che ha dimostrato di possedere. Di ufficiale non c'è nulla: è giusto che sia lui stesso ad annunciarlo, per rispetto da parte nostra".