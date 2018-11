Juve, Matuidi: "Con la Fiorentina gara difficile. Vogliamo i 3 punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha parlato anche della sfida contro la Fiorentina in programma per sabato pomeriggio al Franchi: "Hanno delle qualità e sarà una partita difficile contro una squadra forte in casa. Conosciamo la rivalità che esiste, sappiamo che vogliono vincere questa partita e c'è ostilità tra le tifoserie. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, è un ,match che vale tre punti e vogliamo prenderli per continuare ad avanzare e continuare a fare ciò che di positivo stiamo facendo in questa stagione".