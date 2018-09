Juve, Matuidi: "CR7 il migliore al mondo, ci aiuterà nelle difficoltà"

Ore 15.49 - Roberto Bonetto, presidente del Padova neopromosso in B, dalle colonne del Corriere del Veneto si è scagliato già nella giornata di ieri contro il possibile ritorno della cadetteria a 22: "Sono arrabbiato, deluso e pure indignato, venerdì si è scritta una pagina nera,...

Simeone: "Felice all'Atlético. Ma verrà il giorno in cui allenerò l'Inter"

Out perché in sovrappeso? Balotelli: "State dicendo troppe cazzate..."

Inter, per Modric non è finita. Il croato vuole raggiungere i connazionali

Le pagelle di Zaza, regge l'attacco da solo ma non basta per segnare

Una crisi senza fine. Da Johansson a Silva: anno da incubo per l'Italia

Milan, ag. Rodriguez: "Tante chiamate in estate: mai pensato di andare"

Crisi Italia: come Mancini può ripartire da una valle di lacrime

Solo 55 minuti in 4 gare. Lichtsteiner: "A fine anno potrei anche smettere"

Milan, incontro tra Gandini e Gazidis a Spalato: Singer spinge per l'ok

Crisi Italia: da Platini a Mbappè, come è uscita la Francia dalla crisi

Juve, in estate rifiutati 30mln per Bentancur. Ora si lavora col Boca

Crisi Italia: come la Spagna ha ribaltato la generazione Raul

L'Italia di Mancini: quattro gare per riscattare l'anno più buio della storia

Milan, shopping in Brasile: dopo Paquetà anche Lincoln e Iago Maidana

L'Italia di Mancini: 31 convocati, 9 in gol e 48 reti. La nostalgia di un nove

Blaise Matuidi , centrocampista della Juventus, ha parlato della squadra bianconera attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport . "Quest’anno abbiamo obiettivi molto importanti. Bisogna concentrarsi subito sul campo e il nostro gioco. Cosa porta Ronaldo ai bianconeri? CR7 ha qualcosa di diverso. Stiamo parlando di uno che ha vinto cinque Palloni d’oro. Possiamo dire che è il migliore al mondo e non possiamo che essere felici di averlo con noi. Ci porta di sicuro la sua esperienza. È uno che ha vinto tanto, soprattutto in Champions. Ci sarà di aiuto nei momenti cruciali della stagione", le parole del francese.

