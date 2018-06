Juve, Matuidi: "Emre Can ha esperienza e qualità, Golovin super"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal ritiro della nazionale Francia Blaise Matuidi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Golovin? Io ho visto la partita e Golovin mi è sembrato super. Un giocatore super. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Arriva alla Juve? Ah, non dovete chiederlo a me, però a me sembra fortissimo, questo sì. Emre Can? Sono contento. Ha esperienza e qualità, del resto è un nazionale tedesco...Noi lo accogliamo a braccia aperte, so già che farà molto bene".