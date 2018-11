Juve, Matuidi: "Vogliamo il primato in Champions. Siamo fiduciosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Penso che in Champions League siamo messi bene, abbiamo fatto delle belle partite, c'è stato solo un momento di crollo contro il Manchester United in casa. Adesso vogliamo passare per primi, dobbiamo essere fiduciosi e siamo concentrati sullo Young Boys, senza pensare all'altra sfida del girone".