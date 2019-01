© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa per Gonzalo Higuain al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juventus. Tuttosport scrive che i blues - per il Pipita in uscita dal Milan - non pagherebbero così i nove milioni di euro per il prestito, avviandosi così a uno scambio di cartellini a titolo temporaneo. I bianconeri, però, potrebbero scegliere di intascare i soldi dai londinesi per poi percorrere altre strade per l'ex Roma. L'arrivo di Emerson permetterebbe a Leonardo Spinazzola di salutare Torino per sei mesi: l'ex Atalanta tornerebbe alla Juve durante la prossima estate, con più minuti nelle gambe dopo aver definitivamente messo alle spalle i problemi fisici.