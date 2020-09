Juve, Morata ritrova Cristiano Ronaldo: l'ultima volta in campo insieme? A Cardiff

La prossima gara insieme sarà la numero 63. Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, insieme, hanno già giocato: 45 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte. Ora che il centravanti spagnolo è prossimo a tornare alla Juventus, lo faranno ancora una volta. Fin qui i minuti in campo insieme sono stati 1.572, tutti con la maglia del Real Madrid. L'ultima volta? Curiosamente, contro la Juve, nella finale di Cardiff. Bilancio nettamente favorevole: con loro due in campo insieme, 181 gol fatti e 66 subiti per il Real. Intesa? Discreta: di tali e tanti reti, appena 4 sono arrivate per combinazione diretta. Tre di Morata su assist di Ronaldo, una di Cristiano su assist di Alvaro.

E Dybala? A Torino, Morata ritroverà anche Paulo Dybala. Col quale ha giocato nettamente meno: 23 partite, 17 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte, sempre con la Juventus ovviamente, 1.106 minuti complessivi in campo insieme. Due assist dello spagnolo per l'argentino, nessuno sulla tratta opposta. Avranno tempo e modo per rifarsi.