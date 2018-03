Juve, Nedved: “Col Real avremo tante difficoltà, ma partiamo dallo 0-0”

La Juventus incrocerà il Real Madrid nei quarti di Champions League. Attraverso Premium Sport, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha così parlato della doppia sfida contro le merengues: “Sarà una doppia sfida tutta da scoprire, saranno grandi partite. Incontreremo una squadra molto forte, sta molto bene. Saranno gare dure, difficili, ma noi proveremo a fare bene”.

Eredità psicologica pesante dopo la finale? “Non credo, ci sono due gare da giocare. A Cardiff si trattava di gara secca, abbiamo retto 45'. Giocando la prima partita in casa, proveremo a fare bene. Avremo Benatia e Pjanic squalificati, questo ci mette in difficoltà. Partiamo dallo 0-0, proveremo a mettere in difficoltà le merengues”.

Si riparte da Dybala e Higuain per il sogno semifinale? “Stanno offrendo un'annata importante per la Juventus, lo stanno dimostrando. Sono contento del loro rendimento, Dybala farà la storia della Juve e non solo. Per me può fare anche la storia del calcio mondiale, ultimamente l'ho visto molto professionale. Questo mi fa ben sperare, è un ragazzo che può solo migliorare”.

Cambia qualcosa tra gara secca e doppia sfida contro il Real Madrid? “Psicologicamente il Real è abituato alle gare secche, s'è visto anche in finale. Nella ripresa sono usciti fuori senza difficoltà, sulla doppia sfida abbiamo qualche chance in più. Le difficoltà, però, saranno enormi”.

La Juve esce fortificata dalla vittoria a Londra contro il Tottenham? “La Juve sta attraversando un buon periodo, i calciatori hanno un'ottima forma. Col Tottenham abbiamo sofferto, ma siamo venuti fuori. La 'vecchia guardia' ha trascinato la squadra. A questo punto della stagione volevamo arrivare proprio così, io sono molto contento fino a questo punto dell'annata”.

Il Real Madrid nella Liga non lotta per il vertice e la zona Champions non è in discussione, la Juve lotta per lo Scudetto col Napoli. Questo può condizionare? “Assolutamente, loro si concentrano sulla Champions. S'è visto col PSG, il Real è tranquillo in campionato e farà di tutto per vincere ancora in Europa. Noi viviamo un buon periodo, avremo qualche difficoltà in più perché lottiamo su tre fronti. Siamo contenti per questo, ma sappiamo che avremo tante difficoltà negli ultimi mesi per i calciatori e per il club. Sarà difficile, ma siamo pronti ad affrontare questa fase della stagione”.

Quanto conteranno le squalifiche di Pjanic e Benatia all'andata? “Sarà una difficoltà in più, sono due calciatori molto importanti per noi. Partiremo dallo 0-0, proveremo a dargli fastidio”.