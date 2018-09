Juve, Nedved: "Con CR7 lo step in avanti per vincere la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a IdnesTv dell'arrivo di Cristiano Ronaldo e di diversi temi legati al mondo bianconero: "Siamo molto contenti di avere Cristiano Ronaldo. Con lui saranno bellissime partite, così come quelle del Real nel gruppo del Viktoria Plzen. La trattativa Ronaldo? Era tutto nella testa del nostro direttore sportivo. Eravamo a casa quando lo ha proposto a me ed al nostro presidente e l'idea ci è piaciuta. È stato accolto con grande entusiasmo, sapevamo che stavamo facendo la cosa giusta. Una volta che siamo venuti a conoscenza della clausola rescissoria da 100 milioni di euro per liberarlo, abbiamo deciso di andare a parlare con il presidente, che ha valutato l’affare. Il giusto acquisto per compiere uno step ulteriore dopo aver vinto sette scudetti consecutivi. Champions? Cercheremo di vincere la Champions League, sarà il nostro obiettivo in questi anni".