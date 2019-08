© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa, il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved ha così risposto alla domanda relativa al calciomercato che sta portando avanti la società bianconera: "Non sono io che dovrei rispondere a questa domanda, di mercato se ne occupa Paratici. Il mercato è fatto dall'inizio dalla fine, non è ancora finito anche se non è una grande cosa il mercato aperto dopo l'inizio della stagione. Paratici ha fatto e sta facendo un grandissimo mercato. Ha preso Ramsey, Rabiot e De Ligt, ma anche Demiral e Danilo. Anche Cancelo e Kean sono state grandi operazioni in uscita. Il mercato non è chiuso e strada facendo coglieremo occasioni se ci saranno, vantaggiose per tutti".

