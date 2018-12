Juve, nei prossimi giorni l'annuncio del rinnovo di Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'emittente Rai Sport conferma che è ormai in dirittura d'arrivo il rinnovo di contratto di Alex Sandro in casa Juventus. E' tutto definito con l'entourage del brasiliano, a giorni arriverà l'annuncio ufficiale. Per l'ex Porto contratto a cinque milioni di euro più bonus garantiti fino a giugno 2023.