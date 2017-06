Juve, non c'è spazio per gli scontenti in bianconero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Juventus nessuno ha mai obbligato nessuno a rimanere contro voglia e così continuerà ad essere anche nel corso di questa sessione di mercato estiva. Il messaggio è arrivato direttamente da Beppe Marotta e sembra essere indirizzato a chi per la stampa estera ha già pronto un biglietto aereo con destinazione Londra. Il Chelsea e Antonio Conte continuano a fare sul serio per arrivare ad Alex Sandro, tanto che i 70, ripetiamo 70 milioni proposti a Madama sono davvero difficili da rifiutare, anche se sostituire il brasiliano non sarà così semplice. Conferme riguardanti la volontà del giocatore di lasciare Torino arriverebbero anche dalla famiglia, stanca dell'Italia e decisa a provare l'esperienza londinese al più presto.